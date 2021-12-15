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İstanbul'da suya zam

İstanbul'da suya zam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Meclisi'nden suya yüzde 20.58 zam yapılması yönünde karar çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Meclisi'nden suya yüzde 20.58 zam yapılması yönünde karar çıktı.

İBB Meclisi'nin aralık ayının oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Oturumda olağanüstü İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirilerek 2022 yılının zamlı su tarifesinin yüzde 20.58 zam teklifi kabul edildi. - İSTANBUL

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