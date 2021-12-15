İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 17,80 ZAM

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde su fiyatlarına yüzde 17,80 oranında zam kararı alındı.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Su zammının görüşüldüğü kurulda CHP grubunun, İSKİ'den geldiği şekliyle oylanması istediği teklif oy çokluğu ile reddedilirken, AK Parti ile MHP grubunun teklifi ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste kabul edilen teklifine göre Konut 1. Kademe (0-15 metreküp) su satış fiyatı 5,56'dan 6,55 liraya, Konut 2. Kademe (16 metreküp ve üzeri) 8,35 liradan 9,83 liraya, işyeri 14,95 liradan 17,61 liraya, ortak sayaç/ inşaat şantiyesi 9,83 lira, 5216 ve 6360 Sayılı Kanunlarla mahalle olan yerlerdeki konut tarifesi 1,39 liradan 1,63 liraya yükseltildi. İSKİ tarafından geçtiğimiz ekim ayında kaldırılan her 2,5 metreküp için 0,5 metreküp ücretsiz su verilmesini içeren İnsani Su Hakkı mecliste yeniden kabul edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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