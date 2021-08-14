İstanbul'da sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde iki kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde iki kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "West Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek emniyetle West Marina'ya çekildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür