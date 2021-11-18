İstanbul'da sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tuzla'dan Poti'ye seyir halindeyken sürüklenen 92 metre boyundaki kuru yük gemisinin emniyetle Tuzla Demir Sahası'na demirletildiğini bildirdi.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tuzla'dan Poti'ye seyir halindeyken sürüklenen 92 metre boyundaki kuru yük gemisinin emniyetle Tuzla Demir Sahası'na demirletildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Poti'ye seyir halindeyken sürüklenen 92 metre boyundaki FORTUNATE adlı boş vaziyetteki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 römorkörümüz eşliğinde Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri