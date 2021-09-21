İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER - Haberler
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İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da özellikle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda görülen çakarlı minibüsler sürücüler zor anlar yaşatıyor.

İSTANBUL'da özellikle Tem Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda görülen çakarlı minibüsler sürücüler zor anlar yaşatıyor. Trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde çakarlı minibüslerin kendilerini sıkıştırıp tehlikeye attığını söyleyen sürücüler şikayet yağdırdı. Bir çoğunun camlarında film bulunan sivil plakalı minibüslerin yeni kabus olduğunu belirten Fesih Halitli, Yol istiyorlar, yol istemeyi bırak adamın üzerine sürüyorlar dedi.

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan iş giriş ve çıkış saatlerinde ortaya çıkan çakarlı minibüs ve midibüsler trafikte yeni kabus oldu. Daha çok TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda, genellikle camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsler trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor. Zaten yoğun trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler bu çakarlı araçların yol istemesi ve sıkıştırmasıyla daha da zorluk yaşıyor. Emniyet şeritlerini de kullanan araçlardan şikayetçi olan sürücüler yetkilerden duruma çözüm bulmasını istiyor. Sürücüler, kendilerini sıkıştıran minibüsleri cep telefonuyla çekip sosyal medyada da paylaşıyor.

Çakarlı minibüslerin kendilerini trafikte zora soktuğunu söyleyen Fesih Halitli, Çakarlı minibüslere denk geliyoruz. Genelde minibüsler sıkıntılı zaten. Sıkıntı yaşatıyorlar. Yol istiyorlar, yol istemeyi bırak adamın üzerine sürüyorlar ifadelerini kullandı. Kime ve hangi kuruma ait oldukları anlaşılamayan bu camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsleri bazı sürücüler sivil polis sanıyor. Sürekli sıkıştırıyorlar diyen bir başka sürücü de Kazaya sebebiyet veriyorlar. Sıkıntılı işler devletin bir çözüm bulması lazım. Yoksa olmaz. Sürekli yol istiyorlar. Belki sivil bile değil ama biz öyle görüyoruz diye konuştu. Bir taksi sürücü de Sürekli çakarlı minibüsleri görüyoruz. Sürekli yol istiyorlar. Sanki bu yol onlara verilmiş. Biz taksici olduğumuz halde gidemiyoruz, onlar rahat rahat gidiyorlar dedi.

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER
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Haber: İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER - Haberler
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