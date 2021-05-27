İstanbul'da sürücülerin fıskiye kabusu başladı

İSTANBUL'da, havaların ısınmasıyla yeşil alanların sulamasında kullanılan fıskiyelerden yola akan sular sürücüler için tehlike oluşturmaya başladı.

İSTANBUL 'da, havaların ısınmasıyla yeşil alanların sulamasında kullanılan fıskiyelerden yola akan sular sürücüler için tehlike oluşturmaya başladı. Islak zemin özellikle motosiklet sürücüleri için büyük tehlike yaratıyor. Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Yiğit Dedeoğlu, "Sulama fıskiyeleri motosiklet sürücülerinin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Bu durum araç sürücüleri için de oldukça tehlikeli. Çünkü araçların aktif güvenlik donanımlarını olumsuz yönde etkiliyor. Araçların ABS ve ESB sistemleri bile yetersiz kalıyor böyle durumlarda. Bu noktada belediyelere çok büyük görevler düşüyor" dedi.

İstanbul'da karayolu ve otoyol kenarlarındaki yeşil alanları sulamak için kullanılan su fıskiyeleri, yazın adeta ölüm tuzağına dönüşüyor. Başta motosikletliler olmak üzere sürücüler için büyük risk oluşturan fıskiyelerden yollara saçılan su, kazalara davetiye çıkarıyor. Sabah saatlerinde görevliler tarafından açılan fıskiyeler, kısa sürede yolları su içinde bırakıyor. Kuru asfalttan, ıslak asfalta hızla geçen sürücüler ise, kayan araçlarının direksiyon hakimiyetini kaybetme tehlikesi atlatıyor. Bazı sürücüler ise, diğerleri kadar şanslı olamayıp, kaza yapıyor. Su fıskiyelerinin bulunduğu bölgelerde sürücüler için uyarı levhası da bulunmuyor.

"SULAMA FISKİYELERİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN KORKULU RÜYASI"

Bölünmüş yollarda tehlikenin daha fazla olduğunu söyleyen Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Yiğit Dedeoğlu, "Sulama fıskiyeleri motosiklet sürücülerinin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Bu durum araç sürücüleri için de oldukça tehlikeli. Çünkü araçların aktif güvenlik donanımlarını olumsuz yönde etkiliyor. Araçların ABS ve ESB sistemleri bile yetersiz kalıyor böyle durumlarda. Bu noktada belediyelere çok büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

"HER YIL SULAMA FISKİYELERİNDEN KAYNAKLI YÜZLERCE KAZA OLUYOR" Kaygan zemin için yağmur yağmasına gerek olmadığını belirten Dedeoğlu, "Güneşli bir havada yola doğru ufak bir su sızıntısı bile kaygan bir zemin oluşturabilir. Bu nedenle yağmurlu zemin çok tehlikeli değil, asıl tehlikeli olan kuru asfalt üzerine sızan su. Her yıl bu sulama fıskiyelerinden kaynaklı yüzlerce kaza oluyor. Bu kazaların ölümcül sonuçları olabiliyor. Bu noktada motosiklet sürücülerinin buna çok daha dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu. Yaz ayları ile su fıskiyelerinde oluşan tehlikenin daha da arttığını vurgulayan Dedeoğlu, "Yaz aylarında yağmur çok yağmadığı için asfalt üzerinde toz tabakası birikiyor. O esnada oluşan ufak bir su sızıntısı zemin üzerinde buz kadar kaygan olabiliyor. Yine yollarda yoğun su akıntısı olduğu zaman 'Aqua plank' dediğimiz hadiseler gerçekleşiyor. 'Aqua plank' sürücüler için oldukça tehlikeli" ifadelerini kullandı.

"SULAMA FISKİYELERİ YÜZÜNDEN 3-4 KEZ KAZA TEHLİKESİ ATLATTIM" Özellikle virajlarda sulama fıskiyelerinden dolayı ciddi kazalar yaşadığını söyleyen motosiklet sürücüsü Eşref Gazeteci ise, "Viraja girdiğimde su birikintisini son anda fark ediyorum. Fark ettiğimizde ise iş işten geçmiş oluyor. Ben üç, dört kez bu tehlikeyi atlattım. Suyu gördüğüm de aniden yavaşlamam gerekiyor. 40 ile geliyorsam bir anda 10'a düşmem gerekiyor. O sıra arkadan gelen araçlara sıkıntı veriyorum. Ben bu durum ile ilgili birkaç yere yazı yazdım ancak herhangi bir dönüş alamadım" dedi.

"İKİ ARKADAŞIM HAYATINI KAYBETTİ"

Gazeteci, "İki arkadaşım Tepeüstü virajında su fıskiyeleri yüzünden geçirdikleri kazada hayatını kaybetti. Bu durumdan dolayı canımızdan oluyoruz ancak herhangi bir çözüm bulunmuyor. Bazen yol kenarlarından fıskiyeleri açan bahçıvanlara, 'sulama yaparken dikkat edin, bizim hayatımızla oynuyorsunuz' diyorum." ifadesini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı