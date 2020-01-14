İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN BUZLA MÜCADELESİ
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İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN BUZLA MÜCADELESİ

İstanbul'da sabah saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı.

14.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:42
İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN BUZLA MÜCADELESİ

'da saatlerinde evlerinden çıkan sürücüler buz tutan araç camları nedeniyle uzun süre uğraşmak zorunda kaldı. 

Havanın soğumasıyla birlikte İstanbul'da araç camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için aracının başına gelenler buzlu camlar nedeniyle zor yaşadı. Vatandaşlar camları temizlemek için bir süre uğraştı. Camları temizleyen sürücüler daha sonra yola koyuldu. Meydanı'nda Gezi Parkı girişi, metro girişi ve çıkışındaki buz tutan camlar güneşin yüzünü göstermesiyle kendiliğinden çözüldü. 

Görüntü dökümü-----------------Kağıthane Hamidiye Mahallesi-Otomobillerin buz tutan cam ve dış kaportaları-Bir vatandaşın camdaki buzu temizlemesi-Röportaj-Kağıthane Merkez-Park ve yeşillik alandaki buzlanmalar-Taksim MeydanıGezi Parkı girişi ve Metro giriş çıkışındaki buz tutan camların güneşin etkisiyle çözülmesi-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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