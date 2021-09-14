İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Okullarında açılmasıyla birlikte servis araçları ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Özellikle D-100 Kadıköy Edirne istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 60'lare ulaştı.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü

İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü
İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri
Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

 'Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

"Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

 İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

İstanbul'da yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Adil Karaismailoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gökhan Çıra
Spor Ali Koç Mergim Berisha
Tüm Haberler Mahmut Özer Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60'ı gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 08:32:37. #1.12#