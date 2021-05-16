İstanbul'da sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı
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İstanbul'da sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı

İstanbul'da sürücüler dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul'da sürücüler araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek dolu yağışına karşı tedbir aldı.

İstanbul'da sürücüler araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek dolu yağışına karşı tedbir aldı.

İstanbul'da öğle saatlerinde Çekmeköy ve Sultanbeyli'de dolu ve sağanak etkili oldu.

Kentin Anadolu Yakası'nda birçok kişi, akşam saatlerinde de olası dolu yağışına karşı araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı.

Kapalı otoparkı olmayan vatandaşlar sokaklara park ettikleri araçlarını, evlerinden taşıdıkları halı, plastik hasır, battaniye, çarşaf, branda, kartonla korumaya çalıştı. Bir araç sahibinin de aracının üzerine palto örttüğü görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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