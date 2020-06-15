İstanbul'da surlardan kopan taşlar yola savruldu
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İstanbul'da surlardan kopan taşlar yola savruldu

İstanbul Fatih'te tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar yola savruldu.

İstanbul'da surlardan kopan taşlar yola savruldu
15.06.2020 05:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 05:58

İstanbul Fatih'te tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar yola savruldu.

Sulukule Caddesi'nde yağış nedeniyle surlardan kopan bazı taşlar yola düştü.

Bölgeden geçerken taşlara çarpan bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri taşları temizleme çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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