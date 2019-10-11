İstanbul'da, suriyelilerden "barış pınarı harekatı"'na destek

11.10.2019 16:48

Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu'na mensup bir grup, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Katılımcılar " kanımız da canımız da bir ", " Sisi ve Zayed haindir ", " PKK terör örgütüdür " ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Suriye Devrim Koordinasyonu adına konuşan Türkmen Salih Fadil, " Bizim burada toplanmamızın sebebi Türkiye ve Suriye halkları birlikte, terör örgütleri PKK ve DAEŞ ile birlikte çatışıyoruz. Bizim Türkiye ile canımız da kanımız da bir, yolumuz da bir, her şeyimiz bir, Türk milleti ve Suriye milleti birdir ve birliktedir. Ayrılmayacağız ve hedefimiz birdir, geleceğimiz birdir. Arap emirlerine ve reislerine tepkimiz sonsuzdur. Suriye işgal edilirken tepki vermiyorlardı. Şimdi Türkiye, Suriye halkını savunmaya girince mi tepki veriyorlar? Biz burada Türkiye'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun yanındayız. Birlikte duruyoruz. PKK ve teröre karşı birlikte karşı geleceğiz. Canımızla ve kanımızla birlikteyiz. Bizim direnişimiz terörün karşısında hiç durmayacaktır. " diye konuştu.

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-Eylemden görüntü

Kaynak: DHA

- İstanbul