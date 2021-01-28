İSTANBUL'DA SURİYELİ ÇOCUKLARI DİLENDİRENLERE OPERASYON: 2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
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İSTANBUL'DA SURİYELİ ÇOCUKLARI DİLENDİRENLERE OPERASYON: 2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

28.01.2021 02:00 | Son Güncelleme: 28.01.2021 02:05
İSTANBUL'DA SURİYELİ ÇOCUKLARI DİLENDİRENLERE OPERASYON: 2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Ali TİNBEK / İSTANBUL DHASuriye'den kaçak yollarla getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Haber: Ali TİNBEK/ İSTANBUL DHA

Suriye'den kaçak yollarla getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla sokaklarda dilendirilen çocuklara yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında dilendirilen Suriye uyruklu bir çocuk muhafaza altına alındı. Yapılan araştırmalarda Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendiren bir şebeke tespit edildi. Ardından belirlenen Bağcılar'daki iki ayrı adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Barındırıldıkları iki depoya baskında yaşları 10 ile 15 arasında değişen 21 Suriyeli çocuk kurtarıldı. Operasyonda şebeke üyesi Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali TİNBEK

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