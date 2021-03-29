İSTANBUL'DA SÜPER SOLUCAN AY GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU -1
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İSTANBUL'DA SÜPER SOLUCAN AY GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya'nın uydusu olan Ay'ın, daha büyük ve daha parlak göründüğü Süper Solucan Ay İstanbul semalarında görüldü.

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Dünya'nın uydusu olan Ay'ın, daha büyük ve daha parlak göründüğü Süper Solucan Ay İstanbul semalarında görüldü.

Bu yılın merakla beklenen en önemli gök olaylarından biri olan Süper Solucan Ay İstanbul'da görsel bir şölen sunarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ay, Dünya'ya en yakın konuma geldiği ve ortalama bir dolunaydan yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15'e kadar daha parlak bir şekilde görülen Süper Solucan Ay vatandaşların ilgisini çekti.

İSTANBUL'DA SÜPER SOLUCAN AY GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU -1
İSTANBUL'DA SÜPER SOLUCAN AY GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU -1
İSTANBUL'DA SÜPER SOLUCAN AY GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU -1
İSTANBUL'DA SÜPER SOLUCAN AY GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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