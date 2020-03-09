İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu
- İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul semalarında Süper Ay görüldü Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
09.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:16
- İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul semalarında Süper Ay görüldü
İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor ve buna Süper Ay deniyor. Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen Süper Ay İstanbul semalarında da görüldü. İstanbul'da havanın sisli olması zaman zaman Ay'ın net olarak izlenmesini engelledi.
Kaynak: İHA
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