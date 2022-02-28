İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 28 Şubat 2022 günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

28 Şubat 2022 Pazartesi günü, Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Güngören, Sarıyer ve Tuzla hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 28 Şubat 2022 Pazartesi belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Güngören, Sarıyer ve Tuzla ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 28 Şubat 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 28 Şubat 2022 Pazartesigünü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 28 Şubat 2022 Pazartesisu kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Ataşehir İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.02.2022 10:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bahçelievler İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.02.2022 10:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt İlçesi

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Yunus Emre Mah,Balıkyolu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.02.2022 10:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Güngören İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.02.2022 11:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 28.02.2022 09:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Anadolu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 28.02.2022 11:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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