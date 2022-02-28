İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 28 Şubat 2022 günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
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İSKİ tarafından yapılan açıklamada Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Güngören, Sarıyer ve Tuzla hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 28 Şubat 2022 Pazartesi belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır?
28 Şubat 2022 Pazartesi günü, Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Güngören, Sarıyer ve Tuzla hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 28 Şubat 2022 Pazartesi belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Güngören, Sarıyer ve Tuzla ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 28 Şubat 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 28 Şubat 2022 Pazartesigünü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 28 Şubat 2022 Pazartesisu kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…
SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Ataşehir İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.02.2022 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bahçelievler İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.02.2022 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Esenyurt İlçesi
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Yunus Emre Mah,Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.02.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Güngören İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.02.2022 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sarıyer İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 28.02.2022 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.02.2022 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.