İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 21 Şubat 2022 günü hangi ilçede su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ tarafından yapılan açıklamada Arnavutköy, Küçükçekmece ve Çatalca hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 21 Şubat 2022 Pazartesi belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır?
21 Şubat 2022 Pazartesi günü, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Çatalca hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 21 Şubat 2022 Pazartesi belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Arnavutköy, Küçükçekmece ve Çatalca ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 21 Şubat 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 21 Şubat 2022 Pazartesigünü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 21 Şubat 2022 Pazartesisu kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…
SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Arnavutköy İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah - Yunus Emre Mah,Anadolu Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası - Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 21.02.2022 08:30 - 21.02.2022 08:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. - Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Küçükçekmece İlçesi
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.02.2022 09:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çatalca İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Örencik Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 21.02.2022 09:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.