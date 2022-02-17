İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 17 Şubat 2022 Perşembe günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi

17 Şubat 2022 Perşembe günü, Bağcılar ve Beylikdüzü hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 17 Şubat 2022 Perşembe belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Bağcılar ve Beylikdüzü ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 17 Şubat 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 17 Şubat 2022 Perşembe günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 17 Şubat 2022 Perşembe su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Bağcılar İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Demirkapı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2022 02:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beylikdüzü İlçesi

Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.02.2022 01:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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