İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 16 Şubat 2022 Çarşamba günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi
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İSKİ tarafından yapılan açıklamada Arnavutköy, Bahçelievler ve Fatih hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 16 Şubat 2022 Çarşamba belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır?
16 Şubat 2022 Çarşamba günü, Arnavutköy, Bahçelievler ve Fatih hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 16 Şubat 2022 Çarşamba belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Arnavutköy, Bahçelievler ve Fatih ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 16 Şubat 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 16 Şubat 2022 Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 16 Şubat 2022 Çarşamba su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…
SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Arnavutköy İlçesi
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah/ İslambey Mah,Adnan Menderes Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü/ 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.02.2022 09:13/ 16.02.2022 10:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir./ Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ümraniye İlçesi
Etkilenen Mahalleler: Yenibosna Merkez Mah,Kocasinan Mah
Arıza Sebebi: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 16.02.2022 10:19
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdarİlçesi
Etkilenen Mahalleler: Zeyrek Mah,Cibali Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 16.02.2022 09:28
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.