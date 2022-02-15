İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 15 Şubat 2022 Salı günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olac
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İSKİ tarafından yapılan açıklamada Fatih, Ümraniye ve Üsküdar hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 15 Şubat 2022 Salı belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır?
15 Şubat 2022 Salı günü, Fatih, Ümraniye ve Üsküdar hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 15 Şubat 2022 Salı belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Fatih, Ümraniye ve Üsküdar ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 15 Şubat 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 15 Şubat 2022 Salı günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 15 Şubat 2022 Salı su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…
SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Fatih İlçesi
Etkilenen Mahalleler: Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:39
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ümraniye İlçesi
Etkilenen Mahalleler: Yukarı Dudullu Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:16
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Üsküdarİlçesi
Etkilenen Mahalleler: Kısıklı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:28
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.