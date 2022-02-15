İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 15 Şubat 2022 Salı günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olac

15 Şubat 2022 Salı günü, Fatih, Ümraniye ve Üsküdar hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 15 Şubat 2022 Salı belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Fatih, Ümraniye ve Üsküdar ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 15 Şubat 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 15 Şubat 2022 Salı günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 15 Şubat 2022 Salı su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Fatih İlçesi

Etkilenen Mahalleler: Cerrahpaşa Mah,Aksaray Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:39

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ümraniye İlçesi

Etkilenen Mahalleler: Yukarı Dudullu Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:16

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdarİlçesi

Etkilenen Mahalleler: Kısıklı Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 15.02.2022 09:28

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 15.2.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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