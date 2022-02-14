İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 14 Şubat 2022 Pazartesi günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi

14 Şubat 2022 Pazartesi günü, Büyükçekmece, Başakşehir ve Maltepe hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 14 Şubat 2022 Pazartesi belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Büyükçekmece, Başakşehir ve Maltepe ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 14 Şubat 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 14 Şubat 2022 Pazartesi günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 14 Şubat 2022 Pazartesi su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Büyükçekmece İlçesi

Etkilenen Mahalleler: Hürriyet Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.02.2022 10:48

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir İlçesi

Etkilenen Mahalleler: Şahintepe Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.02.2022 10:22

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe İlçesi

Etkilenen Mahalleler: Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi: 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.02.2022 11:09

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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