İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 9 Şubat 2022 Çarşamba günü hangi ilçede su kesintisi olacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi o
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İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Arnavutköy, Çatalca ve Şile hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 9 Şubat 2022 Çarşamba belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır?
9 Şubat 2022 Çarşamba günü, Zeytinburnu hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 9 Şubat 2022 Çarşamba belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da Zeytinburnu ilçesinde yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi mahallede olacağı merak konusu oldu. 9 Şubat 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 9 Şubat 2022 Çarşamba günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 9 Şubat 2022 Çarşamba su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…
SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Zeytinburnu İlçesi
Etkilenen Mahalleler:Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:09.02.2022 09:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.