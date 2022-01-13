İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 13 Ocak 2022 Perşembe günü 3 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? - Haberler
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İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 13 Ocak 2022 Perşembe günü 3 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? 13 Ocak 2022 Perşembe günü 3 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
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İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Arnavutköy, Çatalca ve Şile hattı üzerinde su kesintisi olacak. Zorunlu çalışma nedeni ile 13 Ocak 2022 Perşembe belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacaktır. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi olacaktır? Sular ne zaman gelecek?

13 Ocak 2022 Perşembe günü, Arnavutköy, Çatalca ve Şile hattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 13 Ocak 2022 Perşembe belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da 3 ilçede yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi ilçelerde olacağı merak konusu oldu. 13 Ocak 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 13 Ocak Perşembe günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 13 Ocak Perşembe 2022 su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Arnavutköy İlçesi

Hadımköy Mah 08:14 - 12:00

Çatalca İlçesi

İnceğiz Mah,İhsaniye Mah,Kabakça Mah 08:32 - 17:00

Şile İlçesi

Çayırbaşı Mah,Çavuş Mah,Balibey Mah 10:00 - 13:30

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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