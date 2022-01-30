İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 30 Ocak İSKİ arıza sorgulama

30 Ocak 2022 Pazar günü, Arnavutköy, Beyoğlu, Fatih, Sultangazihattı üzerinde su kesintisi yapılacağından 30 Ocak 2022 Pazar belli saatler arasında kısa süreli su kesintisi yaşanacağı ve aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da 4 ilçede yaşanacak olan kısa süreli su kesintisi hangi ilçelerde olacağı merak konusu oldu. 30 Ocak 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 30 Ocak Pazar günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 30 Ocak Pazar 2022 su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Arnavutköy İlçesi

Mahalle: Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Karlıbayır Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Anadolu Mah,Fatih Mah,Boğazköy İstiklal Mah

Arıza Sebebi: Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi: 30.01.2022 13:40

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beyoğlu İlçesi

Mahalle: Kocatepe Mah,Sururi Mehmet Efendi Mah,Şehit Muhtar Mah,Kamer Hatun Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah

Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.01.2022 17:11

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih İlçesi

Mahalle: Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Şehremini Mah,Haseki Sultan Mah,Karagümrük Mah,Molla Gürani Mah

Arıza Sebebi: 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.01.2022 17:32

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi İlçesi

Mahalle: Cebeci Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 30.01.2022 16:25

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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