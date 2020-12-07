İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı
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İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı

07.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:56

- (Özel) İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı Kağıthane'de torbacıların yakalandığı suçüstü baskının detayları ortaya çıktı Kağıthane'de uyuşturucu satmaya geldikleri sokakta husumetli olduğu şahsı bıçaklayarak yaralayan ve üzerindeki uyuşturucuları bahçeye attıktan sonra...

- (Özel) İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı

Kağıthane'de torbacıların yakalandığı suçüstü baskının detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de uyuşturucu satmaya geldikleri sokakta husumetli olduğu şahsı bıçaklayarak yaralayan ve üzerindeki uyuşturucuları bahçeye attıktan sonra olaya müdahale eden Kağıthane Mobil Park polisi tarafından yakalanan torbacılar tutuklandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Yeşil Tepe Sokak üzerindeki geçtiğimiz Perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu satıcısı Mustafa Yiğit S. ve Suriyeli uyruklu Manan Hamo H. cep telefonuyla görüştükleri Göksel A. ile sokakta buluşarak 20 lira karşılığında uyuşturucu sattı.

Husumetli olduğu şahsı bıçakladı

O esnada sokağa gelen Burak K. önceden arasında husumet olan Engin Ç. ile karşı karşıya geldi. İkilinin arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında cebinden bıçak çıkartan Engin Ç, Burak K'yı koltuk altında 2 kez bıçaklayarak yaraladı. Yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kağıthane polisi uyuşturucuyu kameradan tespit edip yakaladı

Takipte olan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, olaya karışan 4 şüpheliyi suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınmalarının ardından çevrede çalışma yapan mobil park polisi, kavga esnasında ekibin geldiğini gören Mustafa Yiğit S'nin üzerindeki satışa hazır çok miktarda uyuşturucunun olduğu şeffaf poşeti bahçeye attığını fark etti. Bahçeye inen polis, çimlerin arasındaki poşeti bularak içerisindekilere el koydu.

Emniyetin peşinde olduğu torbacılar yakayı ele verdi

Şahısların üst aramasını yapan mobil park polisi, Mustafa Yiğit S'nin üzerindeki uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği para, Manan Hamo H'nin üzerindeki çıkan bir miktar uyuşturucuya, cep telefonuna, sustalı bıçağa ve Engin Ç'nin Burak K'yı yaraladığı bıçağa da el koydu. Gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülerek ifadesi alınan ve işlemleri yapılan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Torbacılar tutuklandı

Göksel A. "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul Adalet Sarayı'nda mahkemeye çıkartılan Engin Ç. "kasten yaralama" suçundan, Mustafa Yiğit S. ve Suriye uyruklu Manan Hamo H, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı
İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı
İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı
İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı
İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı
İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı
İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı
İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı
İstanbul'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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