İstanbul'da suç örgütü üyelerine operasyon: 16 gözaltı
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İstanbul'da suç örgütü üyelerine operasyon: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütü üyelerine operasyon: 16 gözaltı
19.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:43

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, "Nurçinler" ve "Özbeyler" adlı suç örgütlerinin, "tefecilik, örgüt kurmak, örgütü yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, silahla kasten yaralama, nitelikli yağma, çek-senet tahsilatı ve naylon fatura" gibi çok sayıda suça karışan bir çeteyi tespit etti. Uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin devamında bugün İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 ilde 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 48 adreste suç delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 Tüfek, çok sayıda fişek, mağdur edilen şahıslara zorla imzalatılan senet ve bu şahıslardan zorla aldıkları çekler ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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