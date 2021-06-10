İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı olan bir şahsı drone destekli yapılan çalışma sonucunda havadan tespit ederek yakaladı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı olan bir şahsı drone destekli yapılan çalışma sonucunda havadan tespit ederek yakaladı. Şüphelinin yakalandığı o anlar kameralara yansırken, üzerinden tabanca çıkan şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve ruhsatsız silahla mücadele kapsamında çalışma yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün saat 18.00 sıralarında Tarlabaşı semtinde drone ile havadan asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında havadan çalışmalara devam eden polis ekipleri, bir şahsın şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Şahsı izlemeye alan Beyoğlu polisi, bir süre sonra araçla yanına gittikleri şahsı durdurdu.

SUÇ MAKİNESİ HAVADAN YAKALANDI

Şahsın üst aramasını yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aramaların ardından Metin K. (20) gözaltına alındı. Emniyette "kasten yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçlarından kaydı bulunan şahıs adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Drone destekli uygulama ise kameralara yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı
İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı
İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı
İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı
İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı
İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı
İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı
İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! İstanbul'da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı
Son dakika haberleri! İstanbul'da 225 bin liralık çanta hırsızlığı saniye saniye kameralara yansıdı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP Beyoğlu İlçe Başkanı da gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon! HDP Beyoğlu İlçe Başkanı da gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Muharrem İnce Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Beren Saat Rahşan Gülşan Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da suç makinesi şahıs drone ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 10:00:27. #1.13#

title