İstanbul'da Şubat ayında toplu taşıma yüzde 8.4 arttı
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İstanbul'da Şubat ayında toplu taşıma yüzde 8.4 arttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da Şubat ayında toplu taşıma yüzde 8.4 arttı

Melike YAZGILI / İstanbul'da Şubat ayında, toplu taşımada, aylık yüzde 8.4'lük artış oldu.

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Melike YAZGILI/  İstanbul'da Şubat ayında, toplu taşımada, aylık yüzde 8.4'lük artış oldu. Günlük yolculuk 3 milyonu geçerken en fazla otobüs tercih edildi. Öğrenci geçişleri yüzde 13.7 arttı; 60 yaş üstü geçişleri yüzde 6.1 azaldı. Hafta içi günlük ortalama 400 bin 771 araç, yaka geçişi yaptı. Yaka geçişinin en yoğun olduğu gün, 8 Şubat Pazartesi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı İstatistik Ofisi, Mart 2021 İstanbul Ulaşım Bültenini yayınladı. Şubat ayı verileri, rakamlara şöyle yansıdı:

Ocak ayında, toplu taşımada 78 milyon 604 bin 985 yolculuk gerçekleşirken Şubat ayında, yüzde 8.4'lük artış ile 85 milyon 173 bin 904'e çıktı. Şubat ayında günlük ortalama yolculuk sayısı ise 3 milyon 41 bin 925'e ulaştı.

EN FAZLA OTOBÜS KULLANILDIAkıllı bilet bindilerinin yüzde 46.7'si lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 30.7'si metro-tramvayı, yüzde 13.7'si Metrobüs'ü, yüzde 6.6'sı Marmaray'ı ve yüzde 2.4'ü ise denizyolunu tercih etti.

HAFTA SONU YOLCULUK YÜZDE 7.6 ARTTIVatandaş geçişlerinde yüzde 7.3, öğrenci geçişlerinde yüzde 13.7 ve engelli vatandaş yolculuklarında yüzde 4.1 oranında yükseliş kaydedildi. 60 yaş üstü yolculuklar yüzde 6.1 azaldı.Şubat ayında Ocak ayına göre, hafta içi yolculuklarda yüzde 8.4, hafta sonunda yüzde 7.6 artış oldu.

EN YOĞUN YAKA GEÇİŞİ, 8 ŞUBAT'TA OLDUHafta içi günlük ortalama 400 bin 771 araç yaka geçişi yaptı. Yaka geçişinin en yoğun olduğu gün, 475 bin 358 araç ile 8 Şubat Pazartesi oldu. Yaka geçişinde dağılım, yüzde 39.7 15 Temmuz, yüzde 42.2 FSM, yüzde 8.1 YSS ve yüzde 10 Avrasya Tüneli şeklinde oluştu.

EN YOĞUN SAATLER 15.00 VE 16.00 ARASIYaka geçişi, en yoğun 15.00-16.00, en az 03.00-04.00 saatleri arasında gerçekleşti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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