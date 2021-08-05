İstanbul'da su tüketimi artışı sürüyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün şehre verilen su miktarı 3 milyon 422 bin metreküp seviyesine ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün şehre verilen su miktarı 3 milyon 422 bin metreküp seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,79 olarak ölçüldü.

Su miktarı 3 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33,86, Terkos'ta yüzde 72,28, Sazlıdere'de yüzde 35,98, Alibey'de yüzde 37,03, Büyükçekmece'de yüzde 60,79, Ömerli'de yüzde 93,71, Darlık'ta yüzde 68,04, Elmalı'da yüzde 82,08, Kazandere'de yüzde 32,50 ve Pabuçdere'de yüzde 16,75 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 571,55 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 421,93 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,3 milyon metreküpten, 2,9 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Su tüketimi artıyor

İstanbul'da su tüketimi, sıcaklıkla doğru orantılı artış gösteriyor.

Kış aylarında şehre verilen su miktarı ortalama 2 milyon 795 bin metreküp iken bu rakam yaz aylarında ortalama 3 milyon 140 bin metreküpe çıktı.

Son üç gün içerisinde kente verilen su miktarı 201 bin metreküp artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'da dün 3 milyon 422 bin metreküp su tüketildi.

Son 14 günde şehre verilen temiz su miktarları şöyle: