İstanbul'da su tüketimi artışı devam ediyor
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İstanbul'da su tüketimi artışı devam ediyor

İstanbul'da su tüketimi artışı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da dün 3 milyon 483 bin metreküp su tüketildi.

İstanbul'da dün 3 milyon 483 bin metreküp su tüketildi.

AA muhabirinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,46 olarak ölçüldü.

Su miktarı bugün itibarıyla Istrancalar'da yüzde 34,15, Terkos'ta yüzde 71,92, Sazlıdere'de yüzde 35,08, Alibey'de yüzde 36,6, Büyükçekmece'de yüzde 60,6, Ömerli'de yüzde 93,47, Darlık'ta yüzde 67,62, Elmalı'da yüzde 81,21, Kazandere'de yüzde 31,75 ve Pabuçdere'de yüzde 15,84 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 568,61 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 423,2 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,3 milyon metreküpten, 2,9 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Su tüketimi artıyor

İstanbul'da su tüketimi, sıcaklıkla doğru orantılı artış gösteriyor.

Kış aylarında şehre verilen su miktarı ortalama 2 milyon 795 bin metreküp iken bu rakam yaz aylarında ortalama 3 milyon 140 bin metreküpe çıktı.

Son dört gün içerisinde kente verilen su miktarı 262 bin metreküp artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'da dün 3 milyon 483 bin metreküp su tüketildi.

Son 15 günde şehre verilen temiz su miktarları şöyle:

TarihGünlük tüketim/metreküp
22 Temmuz Perşembe2 milyon 714 bin
23 Temmuz Cuma2 milyon 809 bin
24 Temmuz Cumartesi2 milyon 871 bin
25 Temmuz Pazar3 milyon 29 bin
26 Temmuz Pazartesi3 milyon 89 bin
27 Temmuz Salı3 milyon 183 bin
28 Temmuz Çarşamba3 milyon 241 bin
29 Temmuz Perşembe3 milyon 320 bin
30 Temmuz Cuma3 milyon 266 bin
31 Temmuz Cumartesi3 milyon 309 bin
1 Ağustos Pazar3 milyon 221 bin
2 Ağustos Pazartesi3 milyon 358 bin
3 Ağustos Salı3 milyon 404 bin
4 Ağustos Çarşamba3 milyon 422 bin
5 Ağustos Perşembe3 milyon 483 bin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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