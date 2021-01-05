İstanbul'da su kesintisi olacak mı? İBB İSKİ sular kesilecek mi? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı

Ülke çapında azalan yağışlar nedeniyle İstanbul baraj doluluk oranları son 15 yılın en az seviyesine ulaştı. Bu kapsamda İstanbul'da düzenli kesintilerin olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, İBB'den gelen bir su kesintisi açıklaması var mı? İstanbul'da su kesintisi olacak mı? İBB İSKİ sular kesilecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin İstanbul barajlarında su seviyelerinin düşmesiyle ilgili sorularını yanıtladı. "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, kuraklığa dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" başlıklı toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İstanbul için yağmur bombası kullanmanın gündemde olup olmadığı ve barajların doluluk oranlarındaki düşüşün sorulması üzerine İstanbul'da su kesintisi olacak mı? İBB İSKİ sular kesilecek mi? sorularını cevapladı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK MI?

Ekrem İmamoğlu su kesintisi sorularına cevap verdi:

"Teknik olarak birçok konu konuşulabilir. Bizim de hem danışmanlarımız hem teknik arkadaşlarımız var. İstanbul'un kuraklık ve çevre sorunları her gün gündemimiz. Her gün bu şehrin daha fazla tahrip edilmeden, açıkçası kuraklığı da yaşamadan nasıl İstanbul'u yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz, diye çalışmalar yapıyoruz."

"İstanbul'un su sorunu yaşamaması için de gerçekten A, B, C, D planlarımız söz konusu. Her gün gündemimiz ve üst yönetim olarak bunu tartışıyoruz konuşuyoruz, günlük değerlendiriyoruz. Şu anda ne yazık ki Aralık ayı neredeyse mevsim normallerinin 5'te biri yağışla geçti. Ocak ayı iyi başlamadı. Yarından sonra bir yağmur bekliyoruz aldığımız, meteorolojiden aldığımız bilgiye göre. Yaşayıp göreceğiz ama bir yandan biz de sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." dedi. İmamoğlu, "Kesintiler olabilir mi?" şeklindeki soruya ise, "Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız"

İBB İSKİ SULAR KESİLECEK Mİ?

Barajlardaki suyun fazla azalması nedeniyle merak edilen soruya Ekrem İmamoğlu cevap verdi. Şu anda bir su kesintisi durumu söz konusu değil.