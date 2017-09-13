İstanbul'da Su Kesintisi

Küçükçekmece'de bazı mahallelerde, "Gebze-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi İşi" kapsamında 18 saat süreyle su kesintisi yapılacak.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gebze-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi İşi' kapsamında Küçükçekmece İlçesi Hatboyu Caddesi'nde içme suyu hattı deplase çalışması yapılacağından; 14 Eylül 2017 Perşembe günü saat 10.00 ile 15 Eylül 2017 Cuma günü saat 04.00 arasında 18 saat süreyle belirtilen bölgelere su verilemeyecektir: Küçükçekmece İlçesi: Fatih, Cumhuriyet, Kanarya ve İstasyon Mahallesi."