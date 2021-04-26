İstanbul'da su kesintileri! Sultanbeyli, Kadıköy, Başakşehir su kesintiler!

26 Nisan su kesşntileri! 26 Nisan Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?