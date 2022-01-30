İstanbul'da stajyer avukatların toplu taşımadan indirimli yararlanması isteniyor - Haberler
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İstanbul'da stajyer avukatların toplu taşımadan indirimli yararlanması isteniyor

AA, Kübra Kara - Güncel
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İstanbul'da stajyer avukatların toplu taşımadan indirimli yararlanması isteniyor

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İstanbul'daki stajyer avukatların toplu taşımadan indirimli yararlanabilmeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) başvuruda bulunduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, İstanbul'daki stajyer avukatların toplu taşımadan indirimli yararlanabilmeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) başvuruda bulunduğunu söyledi.

Şamlı, yaptığı açıklamada, stajyer avukatların mevzuata göre staj yaptığı süre boyunca ücret alamadıklarını ifade etti.

Stajyer avukatların gelir elde edemedikleri dönemde ulaşım giderlerini karşılamakta güçlük çektiğine dikkati çeken Şamlı, bu nedenle stajyer avukatların toplu taşımadan indirimli faydalanabilmeleri için İBB'ye başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Başvurularının neticesini takip edeceklerini kaydeden Şamlı, olumlu ya da olumsuz yanıt aldıklarında duyuru yapacaklarını belirtti.

AA / Kübra Kara - Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Baro, Güncel, Haber

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