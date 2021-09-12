İstanbul'da stadyumlara usulsüz biçimde girmeye çalışan 89 kişiye adli işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da stadyumlara usulsüz biçimde girmeye çalışan 89 kişiye adli işlem yapıldı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da stadyumlara usulsüz biçimde girmeye çalışan 89 kişiye adli işlem yapıldı

İstanbul'da HES kodu sorgulaması stadyumlara giriş için uygunsuz olan ve başkasına ait biletle stadyumlara girmeye çalışan 89 kişiye adli işlem uygulandı.

İstanbul'da Hes Kodu sorgulaması stadyumlara giriş için uygunsuz olan ve başkasına ait biletle stadyumlara girmeye çalışan 89 kişiye adli işlem uygulandı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni sezonda aşısız seyircilerin futbol müsabakalarına girişine izin verilmeyeceği kararının alınmasının ardından stadyum girişlerinde usulsüz giriş yapmak isteyenlere yönelik çalışma başlattı.

Stadyum girişinde denetim yapan özel güvenlik görevlileriyle birlikte hareket eden polis ekipleri tarafından, ibraz ettiği bilet ile kimlik bilgileri uyuşmayan seyircilerin stadyuma girişine izin verilmedi.

Bu şekilde stadyuma giriş yapmak isteyen kişilerden bazılarının, Covid-19 hastalığını geçirmiş olmak, aşı takvimini tamamlamış olmak ya da 48 saat içerisinde PCR testi yaptırmış olmak şartlarını taşımadığı için başkası adına düzenlenmiş bilet ve passolig ile müsabakalara giriş yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Bu kişileri, turnike kameralarındaki fotoğraflarla passolig kartı üzerindeki fotoğrafları karşılaştırarak tespit eden polis, sezon başından bu yana il genelinde toplam 89 kişiye işlem yaptı.

Stadyuma usulsüz giriş yapmak isteyenlerin yanı sıra, passolig sahiplerine de adli işlem uygulandığı öğrenildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

 Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan
Magazin
Spor Tahir Büyükakın Mustafa Denizli Arda Turan Fatih Terim
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Memduh Büyükkılıç Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da stadyumlara usulsüz biçimde girmeye çalışan 89 kişiye adli işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 13:56:23. #1.11#