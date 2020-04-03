İstanbul'da sosyal yardım ödemeleri evlere dağıtılmaya başlandı Sosyal yardım ödemeleri PTT personelleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yardım kapsamına giren ailelere evlerinde teslim edildi.

Sosyal yardım ödemeleri PTT personelleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yardım kapsamına giren ailelere evlerinde teslim edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye verilecek olan sosyal yardım desteği nakit bin TL bugün İstanbul'da dağıtılmaya başlandı. PTT önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmamasının ardından alınan kararla, kolluk kuvvetleri ve PTT personelleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere paralar evlerinde teslim edildi. Bakırköy'de birçok ihtiyaç sahibi aile, PTT personelleri ve kolluk kuvvetlerinin desteği ile paralarını elden teslim aldı. Destek paralarını alan ailelerin mutluluğu ise fotoğraf karelerine yansıdı.

(İsmail Coşkun/İHA)

Kaynak: İHA