İSTANBUL'DA SOSYAL MESAFESİZ, MASKESİZ SOKAK EĞLENCELERİ
GAZİOSMANPAŞA ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı.
05.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:34
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA- GAZİOSMANPAŞA ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralı getirildi, sokak eğlenceleri yasaklandı. Ancak hala kurallara uymayanlar var. Gaziosmanpaşa'da ve Silivri'de maskesiz ve sosyal mesafesiz nişan için sokakta eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı.
Kaynak: DHA