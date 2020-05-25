İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
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İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle artık maske ve sosyal mesafe hayatımızın bir parçası oldu. Pandemi nedeniyle özellikle toplu alanlarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu kapsamda İstanbul'da da sosyal alanlarda sosyal mesafeli hazırlıklar başladı.

İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
25.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:51

Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı her geçen gün azalırken, salgınla mücadelede ikinci dönem olan "Kontrollü Sosyal Hayat" kapsamında kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi kararı alındı. Alınan kararlar neticesinde İstanbul'da da sosyal alanlarda sosyal mesafeli hazırlıklar başladı.

SOSYAL MESAFELİ YENİ DÖNEME GÖRE HAZIRLIK YAPILIYOR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artık yeni bir döneme giriliyor. Maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafenin artık hayatımızın bir parçası olduğu bu yeni dönemde açık hava alanları da sosyal mesafe kuralına göre hazırlanıyor. Özellikle kalabalık alanlarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor.

REUTERS DÜNYAYA SERVİS ETTİ

Reuters'ın İstanbul'dan servis ettiği bu fotoğraflarda sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık yapılıyor. Fotoğraflarda İstanbul'daki park alanı daire içine alınıyor.

İşte Reuters'ın dünyaya servis ettiği o görüntüler:

İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı

Manşet

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