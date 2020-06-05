İstanbul'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı
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İstanbul'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında vatandaşlar, cuma namazı için camileri doldurdu.

İstanbul'da sosyal mesafeli ikinci cuma namazı kılındı
05.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:41

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında vatandaşlar, cuma namazı için camileri doldurdu.

İstanbul'un selatin camilerinden Fatih Camisi'nde cemaat saatler öncesinden camiye gelmeye başladı.

Fatih Belediyesi ekipleri cami girişlerinde maske ve tek kullanımlık seccade dağıtırken, bazı vatandaşlar beraberlerinde getirdikleri seccade ve kartonları cami içine, avlusuna ve bahçesine sererek namaz kıldı.

Vatandaşlar cami içerisinde ve bahçesinde sosyal mesafe kuralları gereği işaretlemelerin yapıldığı yerlerde saf tuttu.

Kadınlar ise kendileri için özel olarak hazırlanan iç avluda namaz kıldı.

Namaz öncesi görevliler tarafından sosyal mesafe ve diğer önlemlere uyulması için zaman zaman anons yapıldı.

Cuma namazı öncesi camide vaaz verilmezken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbe de kısa tutuldu.

Cuma farzı sonrası namaz sona ererken, vatandaşlardan camiden sosyal mesafeye uyarak ayrılmaları istendi.

Sultanahmet Camisi

Sultanahmet Camisi'nin avlu ve bahçesinde toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak cuma namazı kıldı.

Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar yanlarında seccade getirirken, getirmeyenlere cami görevlilerince tek kullanımlık seccade verildi. Bazı vatandaşlar ise namazlarını Sultanahmet Meydan'ındaki çimenlerin üzerinde kıldı.

Camiye namaza gelen Sadık Türkgeldi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önlemlerini alarak camiye geldiğini belirterek, "Geçen hafta da buradaydım. 2 ay kadar camiler kapalı olduğu için insan ister istemez eksikliğini hissediyor. Açıldığına çok memnun olduk." dedi.

Yetkililerin bildirdiği şekilde önlemleri almaya çalıştığını söyleyen Türkgeldi, yanında seccadesini getirdiğini ve abdest alarak geldiğini söyledi.

Türkgeldi, "Maskeyi ve sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyorum. Uzun süre cuma namazı kılınamamasından dolayı büyük burukluk hissettim. 'İnsan sahip olduğu değerlerin kıymetini kaybedince anlıyor.' sözünü maalesef yaşayarak öğrenmiş olduk." diye konuştu.

İbrahim Karabıdak da topluma saygı gösterip, kurallara uyulması gerektiğini ifade ederek, duygularını şöyle aktardı:

"Çok şükür Allah ikinci cumayı da nasip etti. Bu virüsten bir an önce kurtulmak için herkesin kurallara uyması lazım. Sosyal mesafeyi koruyarak, maskemizi de takarak cumamızı eda etmeye geldik.

Cuma Müslümanların bayramıdır. İnanın çok büyük bir eksiklik hissettim kılınmadığı dönemde. Evde olduğumuz dönemlerde cumaları sosyal medya üzerinden görüşerek duygularımızı paylaşıyorduk. Çok büyük bir burukluk vardı içimizde. Şükürler olsun. Sosyal mesafeyi koruyarak önlemlerimizi alıyoruz. Sağ olsun görevliler bize tek kullanımlık seccade verdi."

Namazın ardından vatandaşlar camiden sosyal mesafe kurallarına uyarak ayrıldı.

Büyük Çamlıca Camisi

Görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen, aynı zamanda Türkiye'nin en modern külliyesi olan Büyük Çamlıca Camisi'nde ikinci cuma namazı kılındı.

Geçen haftaya oranla daha az bir cemaat olduğu gözlenen camide, sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Maske takmanın zorunlu olduğu cuma namazı öncesi camiye maskesiz gelenler içeri alınmadı. Cemaat, caminin içinde olduğu gibi iç ve dış avluda da sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Sıcak havanın etkisiyle çok sayıda turist de camiye geldi. Turistler cuma namazı kılan cemaatin ve manzaranın fotoğraflarını çekti.

Büyük Selimiye Camisi

Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde sosyal mesafeye dikkat edilerek cuma namazı kılındı.

Namaz kılmaya gelen vatandaşların seccadelerini de beraberinde getirdiği ve maske kuralına uyulduğu görüldü.

Cami girişinde kontrollerde bulunan zabıta ekipleri maskesi ve seccadesi olmayan vatandaşları camiye almadı.

Öte yandan farz namazı kılındıktan sonra cami kontrollü olarak boşaltıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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