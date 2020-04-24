İstanbul'da sosyal mesafeleri Ramazan pidesi kuyruğu havadan görüntülendi
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İstanbul'da sosyal mesafeleri Ramazan pidesi kuyruğu havadan görüntülendi

Ramazan ayının ilk iftarına saatler kala fırına gelen vatandaşlar, korona virüse karşı sosyal mesafeye uygun bir şekilde sıraya geçerek metrelerce kuyruk oluşturdu.

24.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:50
İstanbul'da sosyal mesafeleri Ramazan pidesi kuyruğu havadan görüntülendi

Ramazan ayının ilk iftarına saatler kala fırına gelen vatandaşlar, korona virüse karşı sosyal mesafeye uygun bir şekilde sıraya geçerek metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar pide kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifade edilmiş ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edeceği belirtilmişti. Sıcak Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar ise iftar saatine saatler kala fırınların önüne gelerek sosyal mesafeye uygun bir şekilde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sultangazi ve Bağcılarda fırınların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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