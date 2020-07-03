İSTANBUL'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVENLERE OPERASYON: 17 GÖZALTI
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İSTANBUL'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVENLERE OPERASYON: 17 GÖZALTI

SOSYAL medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 ilçede 14 adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVENLERE OPERASYON: 17 GÖZALTI
03.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:17
SOSYAL  medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 ilçede 14 adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan ve sosyal medya üzerinden DEAŞ ve HTŞ/FEC/NC terör örgütlerinin faaliyetlerini öven paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih ve Küçükçekmece'deki 14 adrese dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen evlerde yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'unun yabancı uyruklu olduğu belirlenirken, sınır dışı edilmeleri için işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. 8 şüphelinin ise Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, Özel harekat polisinin adreslere girişi, arama yapması ve şüphelilerin gözaltına alınması görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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