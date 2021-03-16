İSTANBUL'DA SON ÜÇ AYDA 274 KUMARHANEYE BASKIN
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İSTANBUL'DA SON ÜÇ AYDA 274 KUMARHANEYE BASKIN

16.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:59
İSTANBUL'DA SON ÜÇ AYDA 274 KUMARHANEYE BASKIN

İstanbul'da son üç ayda kumarhane olarak kullanılan 274 mekana baskın düzenlendi.

İstanbul'da son üç ayda kumarhane olarak kullanılan 274 mekana baskın düzenlendi. Bin 644 kişiye kumar oynamaktan 2 milyon 196 bin lira,  koronavirüs tedbirlerine uymamaktan ise 5 milyon 703 lira ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul genelinde Ocak ayından bu yana 274 farklı adreste kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonlar sonucunda, kumar oynadığı tespit edilen bin 644 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 milyon 703 bin lira, kumar oynamaktan ise 2 milyon 196 bin lira ceza kesildi. Öte yandan adreslere yapılan  baskınlarda, 178 bin 574 lira, 6 bin 200 dolar, 970 euro, 4 adet rulet makinesi, 50 adet kumar makinesi, 117 adet sanal para oynatılan bilgisayar ele geçirildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği anlaşılan 98 mekan mühürlenirken, mekan sahibi ve kurpiyer olduğu belirlenen 274 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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