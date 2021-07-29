İSTANBUL'DA SON İKİ HAFTADA BİN 559 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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İSTANBUL'DA SON İKİ HAFTADA BİN 559 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yapılan denetimlerde 435 göçmen yakalandı.

İSTANBUL'da yapılan denetimlerde 435 göçmen yakalandı. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildi. İstanbul'da son iki haftada yapılan denetimlerde bin 559 kaçak göçmen yakalandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Beylikdüzü, Fatih, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Güngören, Maltepe, Esenyurt'ta, göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, kaçak yollardan giriş yapan, vize sürelerinin dolduğu tespit edilen 145'i Suriye ve 135'i Afganistan uyruklu ile 24 farklı ülke mensubu olduğu belirlenen toplam 435 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilme üzere, İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İstanbul genelinde son iki haftada yapılan denetimlerde bin 559 kaçak göçmen yakalandı.

İSTANBUL'DA SON İKİ HAFTADA BİN 559 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA SON İKİ HAFTADA BİN 559 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA SON İKİ HAFTADA BİN 559 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA SON İKİ HAFTADA BİN 559 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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