İstanbul'da son bir yılda fuhuş yapan ve yaptıran 308 kişi yakalandı

08.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:51

2019 yılı içerisinde, İstanbul genelinde fuhuş yapan ve yaptıran 308 kişi yakalandı. Şüphelilerden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı istatistiklere göre, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, fuhuş yapma ve yaptırma, yalan beyan, kumar oynama ve oynatma, mühürde sahtecilik gibi pek çok farklı suçtan toplam 2 bin 243 kişiye işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde yüzlerce şüpheli gözaltına alınırken, aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı.



Fuhuş yapan ve yaptıran 308 kişi yakalandı



Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin bir yıl içerisinde yaptığı operasyonlar neticesinde ise, fuhuş yaptırdığı belirlenen 16'sı yabancı toplam 125 kişiyle, fuhuş yaptırılan 99 Türk ve 84 yabancı olmak üzere toplam 183 mağdur yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 5'i yabancı toplam 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, eskortluk yaptığı belirlenen 2'si yabancı toplam 4 kişi de gelen ihbarlar üzerine yakalanarak gerekli işlemlerin yapılmasının ardından serbest bırakıldı.



Masaj salonlarına yapılan operasyonlarda 49 kişi yakalandı



Ekiplerce, alınan ihbarlar üzerine bir yıl içerisinde 14 ayrı masaj salonuna operasyon düzenlendi. Yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla, masaj salonu işlettiği belirlenen 16 kişi ile birlikte, buralarda çalıştığı öğrenilen 2'si yabancı toplam 49 kişi yakalandı. Gözaltına alınanların 3'ü mahkemece tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, 1 kişi Yalan Beyan, 1 kişi resmi belgede sahtecilik suçlarından, 75 kişi de diğer suçlardan yakalanarak gözaltına alındı.



Kumar oynayan ve oynatan bin 776 kişi tespit edildi



Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmalarıyla 1 yıl içerisinde kumar oynadığı ve oynattığı belirlenen toplam bin 776 kişi tespit edildi. Bu kişilerin 327'sini kumar oynatan kişiler oluştururken, bin 449 kişiye ise oyuncu olmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca mühürde sahtecilik yaptığı belirlenen toplam 13 kişi hakkında da işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA