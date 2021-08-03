İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı
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İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da başıboş gezen kaçak göçmenlere yönelik son 3 ayda yapılan uygulamalarda, 15 binin üzerinde göçmenin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da başıboş gezen kaçak göçmenlere yönelik son 3 ayda yapılan uygulamalarda, 15 binin üzerinde göçmenin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenler ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, 26 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında onlarca çalışma gerçekleştirdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, ilçe ve şube ekiplerince İstanbul genelinde yapılan uygulamalarda, toplam 15 bin 328 düzensiz göçmenin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri aktarıldı. - İSTANBUL

İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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