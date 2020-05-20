İSTANBUL'DA SON 2 AYIN EN YOĞUN TRAFİĞİ - 1
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İSTANBUL'DA SON 2 AYIN EN YOĞUN TRAFİĞİ - 1

İSTANBUL'da yaklaşık 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor.

20.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:56

İSTANBUL'da yaklaşık 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 55 seviyelerine ulaştı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kulak verilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma olmuştu. Ancak bugün İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, kentte yoğunluk saat 17.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerinde ölçüldü. Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

İSTANBUL'DA SON 2 AYIN EN YOĞUN TRAFİĞİ - 1

Kaynak: DHA

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