İstanbul'da son 10 yılda 250 bin 856 yangın gerçekleşti
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İstanbul'da son 10 yılda 250 bin 856 yangın gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, son 10 yılda 250 bin 856 yangın gerçekleşirken; en az 2010, en fazla 2016 yılında yangın oldu.

İstanbul'da son 10 yılda 250 bin 856 yangın gerçekleşti
30.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, son 10 yılda 250 bin 856 yangın gerçekleşirken; en az 2010, en fazla 2016 yılında yangın oldu. Son 10 yılda, Avrupa yakasında daha fazla yangın görülürken, en fazla yangın Pendik ve Esenyurt; en az yangın Adalar, Şile ve Beşiktaş ilçelerinde meydana geldi. Mart 2020 itibariyle 123 istasyonda, 843 itfaiye aracı; 4 bin 233 profesyonel, 361 gönüllü itfaiyeci ile hizmet veren İstanbul İtfaiyesi'nin yangın yerine varış süresi ortalama 5 dakika 42 saniye olarak kaydedildi.

10 yılda toplam 250 bin 856 yangın

İstanbul'da son 10 yıldaki toplam yangın sayısı 250 bin 856 olarak kaydedildi. 2010 - 2019 yılları arasında en az yangın 20 bin 46 yangın ile 2010 yılında, en çok yangın 28 bin 586 yangın ile 2016 yılında meydana geldi. 2020 yılının ilk üç ayında meydana gelen toplam yangın sayısı ise 5 bin 279 oldu. Yılda ortalama 24 bin 558 yangın meydana geldi.

Yangın sayısı Avrupa yakasında daha fazla

Son 10 yılda, yangınların yüzde 68'i Avrupa yakasında, yüzde 32'si ise Anadolu yakasında meydana geldi. Anadolu yakasında en fazla yangın 9 bin 172 yangın ile 2013 yılında, en az yangın 6 bin 356 yangın ile 2010 yılında gerçekleşti. Avrupa yakasında en fazla yangın 20 bin 54 ile 2016 yılında meydana gelirken, en az yangın 13 bin 690 ile 2010 yılında meydana geldi.

En az yangın Adalar, Şile ve Beşiktaş'ta

Son 10 yılda Anadolu yakasında en fazla yangın Pendik'te, Avrupa yakasında ise Esenyurt'ta meydana gelirken; Adalar, Şile ve Beşiktaş en az yangın yaşanılan ilçeler oldu. 2010 - 2020 (Ocak - Mart) yılları arasında Anadolu yakasında en fazla yangın; 11 bin 675 adet yangın ile Pendik ilçesinde meydana gelirken, en az yangın 731 adet yangın ile Adalar ilçesinde gerçekleşti. Avrupa yakasında en fazla yangın, 12 bin 529 adet ile Esenyurt ilçesinde meydana gelirken, en az yangın 2 bin 330 yangın ile Beşiktaş ilçesinde meydana geldi.

123 istasyonla hizmet veriliyor

4 bin 233 profesyonel, 361 gönüllü itfaiyecinin hizmet verdiği İstanbul'da 2010 yılında 77 olan istasyon sayısı, 2020 Mart itibariyle 123'e yükseldi. "13 istasyon" ile en fazla artış 2013 yılında oldu.

127 bin kişiye 1 itfaiye istasyonu

2010 yılında 172 bin kişiye bir itfaiye istasyonu düşerken, 2019 yılsonu itibariyle 127 bin kişiye bir itfaiye istasyonu düştü. Bu oranının en iyileştiği dönem, 123 bin kişi olarak 2016'da kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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