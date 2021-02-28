İstanbul'da sokaklarında kısıtlama sessizliği
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İstanbul'da sokaklarında kısıtlama sessizliği

28.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:15
İstanbul'da sokaklarında kısıtlama sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sakin bir pazar günü yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sakin bir pazar günü yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sokaklar, caddeler ve meydanlarda sessizlik hakim.

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilenlerin hareketliliğinin gözlendiği kentte, vatandaşlar evlerine yürüme mesafesinde olan market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerden alışveriş yapıyor.

Taksim Meydanı'nda sessizlik sürerken, İstiklal Caddesi'nde sadece kısıtlamadan muaf olan turistler, kontrol noktalarından geçtikten sonra dolaşabiliyor.

Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridinde de sakinlik gözlenirken, bu semtlerde de sadece turistler ve evcil hayvanlarını dışarı çıkaran vatandaşlar görüldü.

Polis ekipleri de hem yollarda kurdukları kontrol noktalarında hem de yaya olarak dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önü, Eminönü Yeni Cami ve çevresinde yoğunluk görülmedi. Bölgede bazı turistlerin tarihi alanları gezdiği gözlendi.

Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı yanında bulunan bazı dükkanların da açık olduğu görüldü. Sarayburnu Sahili'nin de genel olarak sakin olduğu gözlendi.

Kentin Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar ve Salacak Sahili'nde de sakinlik hakim olurken, D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşanmıyor.

Öte yandan İBB verilerine göre kentte trafik yoğunluğu saat 12.15 itibariyle yüzde 4 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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