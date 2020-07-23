İstanbul'da sokak uyuşturucu satıcılarına operasyon: 104 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da sokak uyuşturucu satıcılarına operasyon: 104 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 8 günde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 160 şüpheliden 104'ü tutuklandı.

23.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:17

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 8 günde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 160 şüpheliden 104'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz ile 21 Temmuz tarihlerini kapsayan zaman diliminde peş peşe operasyona imza atıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 160 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar'da yapılan baskınlarda 132 kilo 395 gram metamfetamin, 12 kilo 827 gram esrar, 4 kilo 260 gram skunk, 268 gram sentetik kannabinoid, 7 kilo 320 gram afyon sakızı, 7 kilo 803 gram eroin, 136 gram kokain, 65 kök Hint keneviri, 26 tane extacy hap, 18 sentetik ecza, uyuşturucu yapımında kullanılan 64 kilo 780 gram kimyasal katkı maddesi, 10 ruhsatsız silah, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli marka ve çapta 257 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 92 bin 640 TL, bin 40 dolar, 950 Euro ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 160 şüpheliden 104'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 56 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da sokak uyuşturucu satıcılarına operasyon: 104 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

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