İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

??????? İstanbul'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 16 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

??????? İstanbul'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 16 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 27 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 16 ilçede 22 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 19'unu gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1000 ecstacy hap, 305 gram eroin, 100 gram esrar, 690 gram skunk, 40 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 33 mermi ile bir miktar para ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Bozkurt'ta 9 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı
Bozkurt'ta 9 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da gözaltına alındı
İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik süreyle su kesintisi yaşanacak
İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik süreyle su kesintisi yaşanacak
Ataşehir'de holding çalışanı kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin bir kişi yakalandı
Ataşehir'de holding çalışanı kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin bir kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Haluk Levent Şeyma Subaşı Davut Güloğlu
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:27:53. #1.15#

title