İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; 46 gözaltı

İSTANBUL'da torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL 'da torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, 42 kilogram 206 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, salı günü İstanbul genelinde, torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 40 kilogram 124 gram esrar, 1 kilogram 684 gram metamfetamin, 348 gram sentetik kannabinoid, 43 gram eroin, 7 gram kokain, 134 ecstsay, 21 kök Hint keneviri, 4 tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 56 fişek, 2 bin 115 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 46 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı